الأردن يؤكد ضرورة تجديد الهدنة في اليمن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، ضرورة تجديد الهدنة في اليمن، وأهمية تجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة.

الصفدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، نوقش خلاله تداعيات "الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناءي رضوم والضبة النفطيين".

ووضع مبارك الصفدي في صورة تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتداعيات "الهجوم الحوثي الإرهابي الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للقرارات الدولية" والجهود المستهدفة خفض التصعيد والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة اليمنية ويحقق الأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي "الهجوم الحوثي" واعتبره "عملاً إرهابياً وتقويضاً للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار".

وأكد الصفدي ضرورة تجديد الهدنة التي كانت خففت من تداعيات الأزمة على الشعب اليمني، وتجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة.

وأشاد الصفدي بمواقف "الحكومة اليمنية الشرعية" وإجراءاتها من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وأكد الصفدي أن الأردن سيظل يقف مع الشعب اليمني، ويدعم الحكومة الشرعية، ويدعم مواقفها وجهودها حل الأزمة، من أجل أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، وبما يضمن أمن اليمن وأمن الخليج العربي.