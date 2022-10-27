بوتين للغرب: إما المضى قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "الوضع فى العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ"، متهما الغرب بإشعال الحرب في أوكرانيا وارتكاب عدد من الأخطاء المنهجية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين -خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، اليوم الخميس، أن "الغرب يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها، يسعى لكي يخضع له الجميع"، مؤكدا أن الأزمة الحالية تطال الجميع وليس هناك أي أوهام.

وتابع الرئيس الروسي: "أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا، وأن الأحداث دفعت بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي في الوقت الذي لم تختف فيه هذه التهديدات الأساسية ولا زال اختلال التوازن البيئي يمثل تحديا لنا جميعا".

وأكد بوتين أنه من فرط ثقة الغرب في عصمته عن الأخطاء أصبح بين إلغاء وتدمير المعارضين خطوة واحدة، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الدول تطالب الآن بالديمقراطية في الشؤون الدولية ولا تقبل الإملاءات المفروضة عليها، مشددا على أنه لن يكون بمقدور أي أحد أن يملي على روسيا نوع المجتمع الذي يجب أن تعيش فيه وأي قيم تتبعها.

وقال: "أطالب بفتح قنوات الحوار بين الحضارات والبحث عن جوهر الوجود الإنساني الذي نلتقي فيه جميعا هناك الغرب التقليدي، الذي يرتبط بالديانات وحتى بالتاريخ القديم، والذي تعده روسيا قريبا منها، وهناك غرب آخر عدواني واستعماري بعيد عن القيم والمبادئ الروسية".