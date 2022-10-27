لبنان يسجل 41 إصابة و3 وفيات جديدة بالكوليرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 41 حالة مؤكدة جديدة بالكوليرا، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة إلى 346 حالة بالإضافة إلى 567 حالة اشتباه منذ ظهور الوباء فى البلاد.





وأكدت الوزارة - فى تقريرها اليوم الخميس - تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 14 حالة. وأوضحت أن عدد أسرة المستشفيات المستخدمة للحالات المثبتة والمشتبه بها بلغ 104 حالات.

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