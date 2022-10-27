أوكرانيا: عززنا قواتنا بالقرب من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية فى هيئة الأركان العامة أوليكسى هروموف - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنه فى الوقت الحالى، لا يمكن ملاحظة تشكيل قوة ضاربة فى بيلاروسيا، لكن هناك تهديدات"، مضيفا "لقد قمنا بالفعل بزيادة قواتنا فى الاتجاه الشمالى".
يشار إلى أن بيلاروسيا - الحليف الرئيسى لروسيا فى الصراع - قد سمحت لقوات موسكو باستخدام أراضيها لمهاجمة أوكرانيا.
وقد حذرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية فى وقت سابق من أن أى هجوم من بيلاروسيا قد يقطع طرق الإمداد بالأسلحة والمعدات الغربية.
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