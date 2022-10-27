روسيا تعلن إسقاط مروحية أوكرانية وتدمير 4 صواريخ بـ خيرسون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مى-8" بالقرب من قرية "نوفوترويتسكويه" بمنطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى تدمير 4 صواريخ هيمارس بمقاطعة خيرسون.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: "تم اعتراض هجمات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب على محور كوبيانسك، والقضاء على نحو 60 مسلحا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مدرعات و3 شاحنات صغيرة".

وأضاف: "تم تدمير 4 نقاط قيادة للقوات الأوكرانية، واستهداف مواقع أوكرانية و62 وحدة مدفعية ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية فى 186 مقاطعة أوكرانية".

كما أشار إلى أنه تمت تصفية أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنى ليمان، وإفشال هجوم للجيش الأوكرانى على محور خيرسون، والقضاء على أكثر من 60 عسكريا وتدمير 6 مدرعات و7 مركبات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، تدمير مؤسسة لإنتاج وقود الصواريخ والمتفجرات والبارود للقوات الأوكرانية بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

من جانبها، قالت شرطة منطقة "دونيتسك"، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس: "إن الروس قصفوا المبانى السكنية ومنشآت البنية التحتية"، مضيفة " أن حوالى 15 قذيفة روسية أصابت ثمانية مواقع فى المنطقة بما فى ذلك باخموت"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين على الأقل.

وفى وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، القوات الروسية فى شرق أوكرانيا بـ "الجنون" فى مساعيهم المتكررة للسيطرة على "باخموت".

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية فى وقت سابق اليوم الخميس، إن القوات الروسية "لا توقف عملياتها فى اتجاهى باخموت وأفدييفكا"، وذلك فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".