تونس تعلن تفكيك شبكة دولية فى مجال الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه فى إطار مكافحة الشبكات الضالعة فى مجال الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر صربيا، تمكن فريق مشترك من الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنى بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بتونس، من تفكيك شبكة دولية.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم شقيقتان تحملان جنسية أجنبية، والتحفظ على مبلغ مالى قدره 194 ألف دينار تونسى، ومبالغ مالية آخرى من عملات أجنبية.

وأشار إلى أنه النيابة العامة أمرت بحبسهم، ووجهت إليهم تهمة تشكيل شبكة تسفير إلى دول الاتحاد الأوروبى بطريقة غير شرعية والإتجار بالبشر.