العالم اليوم - بعد فصلين من الانكماش.. اقتصاد أميركا ينمو 2.6 بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر بعد فصلين من الانكماش.. اقتصاد أميركا ينمو 2.6 بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التوقعات مسجلا 2.6 بالمئة على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش، وهو ما يضيف مزيدا من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مسار رفع الفائدة لكبح التضخم.

وكان متوسط توقعات المحللين أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.4 بالمئة، بحسب بلومبرغ.

يذكر أن الاقتصاد الأميركي كان قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما هدد بدخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل في نوفمبر، غير أن التوقعات تشير أيضا إلى أن المركزي الأميركي قد يبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وتثير تحركات الفيدرالي الأميركي السريعة برفع معدلات الفائدة لكبح مستويات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، مخاوفا من إبطاء الاقتصاد والسقوط في براثن الركود.