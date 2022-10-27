العالم اليوم - المركزي الأوروبي يوافق التوقعات ويرفع الفائدة 75 نقطة أساس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بهذا المقدار، حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

وبحسب قرار المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 0.75 بالمئة إلى 1.5 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ 2008، كما ارتفعت الفائدة الرئيسية على إعادة التمويل إلى 2 بالمئة من 1.25 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2009.

وذكر المركزي الأوروبي أنه يتوقع مزيد من رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويواجه المركزي الأوروبي تحدٍ كبير لخفض التضخم الذي وصل إلى حوالي 5 أضعاف هدفه البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يظل فوق هذا المستهدف حتى عام 2024، وهو ما يزيد من مخاطر ترسخه عند هذه المستويات المرتفعة.

وكان عدد كبير من الخبراء ومسؤولي السياسة النقدية حثوا المركزي الأوروبي على مواصلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة مع استمرار معدلات التضخم مرتفعة، والتي وصلت إلى 9.9 بالمئة في سبتمبر الماضي.