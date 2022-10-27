هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن عناصر من الشرطة ورجال إطفاء حضروا، صباح الخميس، إلى مكتب جاسيندا أرديرن الانتخابى فى ضاحية مورنينجسايد.

وأوضحت التقارير أن "شخصا شوهد وهو يحطم ثقبا فى باب المكتب، ويلقى بشيء فى الداخل، قبل أن يتدفق الدخان عبر المبنى"، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتم العثور على سكين كبير على الرصيف، فيما سمع صحفى رجال الإطفاء وهم يحذرون صاحب متجر قريب من "لمس مقبض السكين".

وأكدت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن الحادث فى حوالى الساعة 8.20 صباحا، حيث تم إلقاء جسم من خلال نافذة"، لافتة إلى أنها تجرى التحقيقات اللازمة.

ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، ولم تكن رئيسة وزراء نيوزيلندا متواجدة فى المبنى، إذ سافرت برفقة خطيبها كلارك جيفورد إلى القارة القطبية الجنوبية. ومن المفترض أن تعود إلى نيوزيلندا فى وقت متأخر الجمعة.

