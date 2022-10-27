إحالة مالك مقهى بعمان للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:07 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنّ معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين ديناراً من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه . وأكّد الناطق الاعلامي أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكافة الاوراق المصورة لديه وستتم إحالته للقضاء.

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