عون يوقع مرسوما بموافقة لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس اللبنانى ميشال عون، رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية التى تتضمن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.





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