الصحة العالمية تزف بشرى سارة حول فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت على الصعيد العالمى بنسبة 15%، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة جديدة.





وأشارت المنظمة -فى آخر تحديث أصدرته اليوم الخميس فى جنيف، حول تطور انتشار فيروس كورونا- إلى انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة بنسبة 13%، مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8500 حالة وفاة. ولفتت إلى أنه حتى 23 أكتوبر الجارى، تم الإبلاغ عن أكثر من 624 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.5 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

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