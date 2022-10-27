عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بجولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته.
ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، بشكل شبه يومى، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الابراهيمى فى الخليل.
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