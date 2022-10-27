العالم اليوم - بخطوات بسيطة.. فعّل هذه الخاصية لتحمي هاتفك من القرصنة

انتم الان تتابعون خبر بخطوات بسيطة.. فعّل هذه الخاصية لتحمي هاتفك من القرصنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - نواجه في العصر الرقمي الذي نعيشه، الكثير من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هواتفنا الذكية، خاصة إذا كان صاحب الهاتف يشغل مركزا حساسا، لذا من المهم أن يكون المرء على دراية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة القراصنة الإلكترونيين.

وتوفر هواتف آيفون من شركة أبل، خاصية "وضع الإغلاق"، وهي ميزة أمان يمكنها حماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية المتطورة، إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع.

ولتفعيل "وضع الإغلاق"، ينبغي القيام بالخطوات التالية:

افتح الإعدادات "Settings".

انقر على "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).

اختر "وضع الإغلاق" (Lockdown Mode).

انقر على "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).

مرة أخرى، اختر "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).

انقر "تفعيل وإعادة تشغيل" (Turn On & Restart).

يذكر أنه لتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن تفعيل "وضع الإغلاق" يغير من طريقة عمل الهاتف، ومن بين هذه التغييرات: