العالم اليوم - أول ضربة لهالاند.. فيديو "مقلق" بعد لقاء دورتموند

انتم الان تتابعون خبر أول ضربة لهالاند.. فيديو "مقلق" بعد لقاء دورتموند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - يبدو أن النجم النرويجي إيرلنغ هالاند تعرض لأول "ضربة" له في موسمه الاستثنائي، عندما رصدت لقطات مسربة إصابته ومعاناته في المشي، بعد لقاء الفريق أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت مصادر بريطانية أن إيرلنغ هالاند قد يغيب عن اللعب في الفترة المقبلة، بسبب إصابة بقدمه، بعد انتشار فيديو له وهو "يعرج".

ودخل مهاجم مانشستر سيتي وهو يعرج إلى مركز الفريق الطبي مرتديا نعلا خفيفا، لكنه غادر بابتسامة عريضة.

وأكد مدرب الفريق بيب غوارديولا أن هالاند كان "متعبا جدا" خلال لقاء دورتموند، كما أنه عانى من حمى قبل اللقاء، ولكنه لم يتحدث عن إصابة بالقدم.

وقد يغيب هالاند عن لقاء الفريق أمام ليستر سيتي، السبت، وهو أول لقاء قد يغيب عنه "الغول" النرويجي.

وحطم هالاند الأرقام القياسية، وسجل 17 هدفا بالدوري حتى الآن، وكان يتطلع للوصول إلى 20 هدفا قبل توقف البطولة من أجل كأس العالم 2022.