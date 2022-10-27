بايدن: الحرب الروسية وضعت ضغوطا كبيرة على أمريكا والعالم

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن حزمة تدابير اقتصادية تقوم بها إدارته لخفض تكلفة الحياة اليومية للأمريكيين فى مختلف مناحى الحياة ومساعدة الأسر الأمريكية على تحمل تبعات حرب روسيا على أوكرانيا.





وقال بايدن، اليوم الخميس، إن "الخطة ستسمح بتوفير مليارات الدولارات للأمريكين من تكاليف مختلفة"، مشيرا إلى أن الحرب الروسية تسببت فى الكثير من المشاكل التى فرضت قيودا كبيرة على أوروبا والعالم وأمريكا، مثل القيود على تصدير الحبوب والنفط. وأضاف الرئيس الأمريكى أن إداراته تتخذ الكثير من التدابير لخفض تكلفة الحياة، وسنعمل على التأكد من أن الشركات النفطية ستشارك فى خفض أسعار البنزين.

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