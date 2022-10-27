الرئيس اللبنانى يتسلم نص الاتفاق لترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - تسلم الرئيس اللبنانى ميشال عون، نص الاتفاق الرسمى لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من إعلان توقيع لبنان وإسرائيل بشكل نهائى على الاتفاق، ليدخل حيز التنفيذ.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى اليوم للوسيط الأمريكى فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتين، بقصر الرئاسة ببعبدا، بحضور نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بوصعب، ووزير الخارجية اللبنانى عبد الله بوحبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكى. وأكد هوكشتين، أن الاتفاق سيشكل نقطة تحول فى الاقتصاد اللبنانى وسيشعر به المواطن قريبا، موضحا أن الاتفاق يسمح ببدء العمل فى حقل قانا مشددا على أن حق الشعب اللبنانى مضمون بالاتفاق.

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