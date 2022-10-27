أوكرانيا تصدر 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، أن البلاد صدرت، منذ تفعيل "مبادرة حبوب البحر الأسود" وحتى الآن، 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية الواقعة فى منطقة أوديسا.





وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه "منذ رحيل أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية، تم بالفعل تصدير 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية".

وأضاف البيان "أنه منذ الأول من أغسطس، قامت 397 سفينة بالفعل بتصدير 9 ملايين طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر موانئ جريت أوديسا".

ومنذ صباح اليوم، غادرت 7 سفن تحمل 102 ألف طن من المنتجات الزراعية مينائى "تشورنومورسك" و"بيفديني" واتجهت هذه السفن إلى دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها ناقلة البضائع السائبة STELLA GS، التى حملت 30 ألفا و600 طن من الذرة إلى تونس، بحسب البيان.

ووُقعت المبادرة فى 22 يوليو الماضى، بين العديد من الأطراف الدولية بهدف رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا فى تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق، الذى وقعه ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، حيث غادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء أوديسا فى 1 أغسطس الماضى.