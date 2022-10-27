الرئيس الصينى: مستعدون للعمل مع واشنطن لإيجاد طرق للتوافق

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن توطيد الاتصال والتعاون الوثيقين بين الصين والولايات المتحدة، كدول كبرى، سيساعد فى تحقيق المزيد من الاستقرار واليقين فى العالم، وسيعزز السلام والتنمية العالميين.





وأضاف الرئيس الصينى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، خلال حفل العشاء السنوى للجنة الوطنية للعلاقات "الأمريكية - الصينية"، أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع بعضهما البعض فى العصر الجديد على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون المربح للطرفين، والذى لا يعود بالنفع على البلدين فحسب، بل على العالم بأجمعه. وذكرت "شينخوا" أن الرئيس الصينى أعرب عن تقديره للجنة الوطنية وأعضائها لالتزامهم المستمر بتنمية العلاقة الصينية الأمريكية ودورها فى التبادلات والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

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