مصرع 5 أشخاص جراء انقلاب حافلة فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، أن خمسة أشخاص بينهم طفل لقوا حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرون، إثر انقلاب الحافلة التى كانت تقلهم عقب اصطدامها بعمود على أحد الطرق السريعة فى مقاطعة "براياج" بولاية "أتر برديش".





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