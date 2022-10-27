إيطاليا.. مجلس الشيوخ يمنح الثقة لحكومة ميلونى

جدة - نرمين السيد - وصوت 115 من بين 200 برلمانيا لصالح ميلونى، والتى حصلت على منصبها الأسبوع الماضى كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الوزراء فى إيطاليا. وكان نجاح ميلونى (45 عاما) فى البرلمان مضمونا، فى الوقت الذى حصل فيها ائتلافها على الأغلبية فى البرلمان بغرفتيه. وحقق ائتلاف ميلونى اليمينى الذى يضم حزبها "إخوة إيطاليا"، وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفينى، وحزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكونى، انتصارا انتخابيا حاسما فى 25 سبتمبر. وفى الأسابيع المقبلة، ستضطر إدارة ميلونى إلى التعامل مع تحديات متعددة، من بينها دعم المستهلكين المتضررين جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع.

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