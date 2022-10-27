جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد تقديم 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك خلال زيارتها للعاصمة مقدونيا سكوبيه، أول محطة من جولة لها فى المنطقة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يعتزم تقديم 500 مليون يورو لدول البلقان لحل أزمة الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.