ارتفاع حصيلة الإصابات جراء زلزال الفلبين إلى 44 شخصا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس عن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل قوله، إنه تم رصد 616 تابعًا زلزاليًا ضرب المنطقة حتى الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلى فى أعقاب وقوع الزلزال، مشيرا إلى أنه تم الشعور بسبعة توابع زلزالية فقط.
ووفقا للمعهد، فإن الزلزال الذى ضرب البلاد أول أمس الثلاثاء، بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان فى مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا.
تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام النارى حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.
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