وكالة الطاقة: انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تبلغ ذروتها عام 2025

جدة - نرمين السيد - رجحت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.





وأضافت الوكالة- أن أزمة الطاقة العالمية التى سببتها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأدت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانا. ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذى للوكالة فاتح بيرول، تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ العملية العسكرية الروسى فى أوكرانيا، ليس للوقت الراهن فحسب بل أيضا لعقود مقبلة، مشيرا إلى أن بعض البلدان حاليا تسعى إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفورى انبعاثاتهما عالية من ثانى أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولّها إلى الطاقات النظيفة.

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