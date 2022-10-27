واشنطن: بوتين لا ينوى التفاوض حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن روسيا لا تنوى بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا فى المستقبل المنظور.





وأضاف: "بوتين ليست لديه رغبة فى الجلوس إلى طاولة المفاوضات فى المستقبل المنظور". وأكد كيربى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا لتوفير شروط مواتية لكييف فى المفاوضات. وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت سابق، أن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة فى السياسة الخارجية الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا "أداة" لضرب روسيا والدولة الاتحادية مع بيلاروس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى ورابطة الدول المستقلة.

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