العالم اليوم - لبيد: لبنان "اعترف" بإسرائيل في الاتفاق البحري

انتم الان تتابعون خبر لبيد: لبنان "اعترف" بإسرائيل في الاتفاق البحري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:20 صباحاً - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، أن لبنان "اعترف" بإسرائيل في الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".

وأضاف أن الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي.

من جانبه، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل "عهدا جديدا" وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق الخميس.

ويحل الاتفاق نزاعا إقليميا في شرق البحر المتوسط في منطقة يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي، وبالقرب من مياه عثرت فيها إسرائيل على كميات صالحة للاستخدام التجاري.