العالم اليوم - بعد 3 جلسات من الارتفاع.. أسهم اليابان باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر بعد 3 جلسات من الارتفاع.. أسهم اليابان باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:20 صباحاً - اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات، الخميس، على تراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ ركز المستثمرون الحذرون على توقعات أسهم بعينها مع وصول موسم إعلان النتائج إلى ذروته.

وسجل المؤشر قراءات إيجابية في بعض الأحيان في الجلسة الصباحية قبل أن يقلص المكاسب لاحقا.

تحركات الأسهم

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 0.32 بالمئة عند 27345.24 نقطة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، تراجع 164 وارتفع 54، بينما استقرت سبعة أسهم.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 بالمئة.

وكان سهم كانون الخاسر الأكبر على نيكي، إذ انخفض 6.22 بالمئة بعد تعديل توقعات صافي الأرباح هبوطا.

أما سهم هيتاشي لمعدات البناء فكان أكبر الرابحين على نيكي، حيث ارتفع 4.71 بالمئة بعد تقرير أرباحه.

وتتوقع الشركة حاليا أن تكون أرباحها التشغيلية للسنة المالية أعلى 17.6 بالمئة عن التوقعات السابقة.

ويعقد بنك اليابان أحدث اجتماعاته لمراجعة السياسة الخميس والجمعة هذا الأسبوع، إلا أن معظم المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يُدخل أي تغيير على سياسته النقدية فائقة التيسير.