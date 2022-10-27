العالم اليوم - الدار العقارية تحقق مبيعات قياسية بـ 2.5 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر الدار العقارية تحقق مبيعات قياسية بـ 2.5 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:20 صباحاً - أعلنت مجموعة "الدار العقارية" عن تحقيق مبيعات قياسية للربع التاسع على التوالي، حيث بلغت مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه 9.3 مليار درهم (حوالي 2.5 مليار دولار) بمقدار زيادة 2 مليار درهم عن مبيعاتها الإجمالية لكامل السنة المالية 2021.

وعزت الشركة القفزة في المبيعات إلى استمرار الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق عقارات جديدة في الإمارات، بالإضافة إلى المبيعات القوية في مصر، بحسب بيان الشركة.

وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 3.93 مليار درهم (1.07 مليار دولار)، بزيادة قدرها 46 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ بلغ 14.5 مليار درهم (3.95 مليار دولار).

وبحسب بيان الشركة، فقد حققت الدار أداءً قوياً منذ بداية العام حتى تاريخه في جميع قطاعات محفظتها الاستثمارية، ولا سيما التجزئة والعقارات التجارية والضيافة. وساهمت صفقات الاستحواذ الجديدة بشكل كبير في إيرادات الربع الثالث، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه المساهمة خلال الربع الرابع.

استراتيجية النمو التحولي للمجموعة تواصل دعم أدائها المالي والتشغيلي

وأكدت الدار العقارية، أنها تواصل المضي في تنفيذ استراتيجية النمو التحوّلي مع إعلانها عن صفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) منذ بداية العام حتى تاريخه في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي بقيمة 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في الإمارات.

وبحسب بيان الشركة، فقد أغلقت الدار العقارية البنود المتبقية من صفقتها الاستراتيجية البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار مع "أبولو جلوبال مانجمنت" وتم سحب المبلغ بالكامل خلال الربع الثالث، بما في ذلك استثمار 500 مليون دولار في شراكة تتضمن مجموعة من الأراضي تمتلكها الدار، بالإضافة إلى 400 مليون دولار على شكل أسهم في شركة الدار للعقارات الاستثمارية بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة، مما يشكل دعماً مالياً إضافياً قوياً لمواصلة توسيع محفظة الأصول العقارية من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ التحوّلية.

وسجلت الأرباح المعدلة لشركة الدار للتطوير قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاع في الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 33 بالمئة عن الربع الثالث 2021 لتصل إلى 389 مليون درهم، مع زيادة الإيرادات بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 1.64 مليار درهم.

وعزت الشركة هذه الزيادة إلى المبيعات القياسية الناتجة عن المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها والمخزون القائم في دولة الإمارات، والأداء القوي لقسم خدمات إدارة المشاريع، ومساهمات شركة "سوديك" المستمرة.

كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 37 بالمئة مقارنةً مع 36 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021.

وأوضح بيان الشركة أن الإيرادات المتراكمة للمجموعة قفزت بنسبة 148 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً من عمليات المجموعة في كل من الإمارات ومصر.

وبلغ إجمالي القيمة التراكمية للمشاريع قيد التنفيذ 64.2 مليار درهم بحلول نهاية الربع الثالث 2022 مقارنةً مع 57.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني 2022، مرجعة هذا الارتفاع إلى العقود الجديدة من مشاريع البنية التحتية والمباني المجتمعية والمدارس ومشاريع الإسكان الوطنية.

وتتضمن المشاريع التراكمية، المشاريع قيد التنفيذ (بقيمة 35.4 مليار درهم) والمشاريع قيد التصميم (28.8 مليار رهم).

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن "الدار أظهرت قوةً ومرونة عالية في أدائها خلال مختلف الدورات الاقتصادية، وتواصل الشركة تسريع وتيرة نموها المستدام في السوق الإماراتية التي تشهد انتعاشاً متصاعداً، مع استمرارها في تحقيق القيمة طويلة الأمد لمساهميها. وقد دفعنا ذلك إلى تسريع وتيرة استثماراتنا في المنطقة بالاستناد إلى سيولتنا القوية والتقدّم الذي نحرزه في استراتيجية نمونا التحوّلي. وسنواصل العمل على استثمار مخزون الأراضي للاستمرار في تحقيق مبيعات قوية للمشاريع التطويرية في ظل النمو الذي تشهده مبيعاتنا على الخريطة من قِبل المشترين الدوليين والمقيمين، لا سيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية".

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة، أن الأرباح الصافية في الربع الثالث من العام الجاري قد ارتفعت إلى 601 مليون درهم (حوالي 164 مليون دولار)، بنسبة نمو قدرها 27 بالمئة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بـ 30 بالمئة إلى 2.71 مليار درهم (740 مليون دولار) على أساس سنوي.

وفي التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، قفزت الأرباح الصافية بنسبة 38 بالمئة إلى 2.13 مليار درهم (580 مليون دولار)، ونمت الإيرادات بـ 28 بالمئة إلى 8.07 مليار درهم (2.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الممتدة من بداية عام 2022 حتى 30 سبتمبر 2022.