جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى قد قال مؤخرا: "إن نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية، منها جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء فى كل من أوكرانيا وروسيا"، واصفا ما حدث مع جسر القرم فى 8 أكتوبر الجارى بالعمل الإرهابى، الذى نفذته المخابرات الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- استهداف محطة لتوليد الكهرباء بـ القرم فى هجوم بطائرة مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.