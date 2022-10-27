إجراء أوروبى جديد لإنهاء الاعتماد على الوقود الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) تقديم دعم بقيمة 30 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لخطة (REPowerEU) الهادفة لإنهاء الاعتماد على الوقود الروسى، والتى ستوجه من مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، وصندوق الاستثمار الأوروبى إلى مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشبكات والتخزين والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والتقنيات المتطورة، مثل الهيدروجين منخفض الكربون.





وذكر البنك- فى بيان اليوم- أنه من المتوقع أن تحشد حزمة التمويل الجديدة المستهدفة ما يصل إلى 115 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة بحلول عام 2027.

ويأتى هذا الإجراء ليضاف إلى الدعم القوى الذى تقدمه مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى لقطاع الطاقة فى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ متوسط التمويل حوالى 10 مليار يورو سنويًا على مدار العقد الماضي.

وقال رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير- فى بيان، اليوم: "هذه الحرب المروعة وابتزاز روسيا لإمدادات الغاز أكدا أن اعتمادنا على الوقود الأحفورى يمثل نقطة ضعف أمنية خطيرة، وحان الوقت لإنهاء هذه التبعية، إن بنك الاستثمار الأوروبى مصمم على تعبئة النطاق الكامل لموارده المالية لدعم الجهد المشترك، والعمل مع القطاع الخاص لتعظيم تأثير استثماراتنا".

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أرحب بتعزيز بنك الاستثمار الأوروبى المالى لخطة (REPowerEU)، بالإضافة إلى 300 مليار يورو من الأموال المتاحة بالفعل، مع حزمة (EIB) اليوم، يمكننا أن نذهب بشكل أسرع نحو تنظيف نظام الطاقة فى أوروبا وإنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفورى الروسي، ستساعدنا مساهمة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى فى ضمان أمن الطاقة لدينا وتحقيق أهداف المناخ لعام 2030".

وسيركز التمويل الإضافى لمجموعة "EIB" على تحسين أمن الطاقة فى أوروبا على المدى المتوسط وتجنب صدمات العرض المستقبلية، وقد يؤدى دعم بنك الاستثمار الأوروبى لبعض المشاريع إلى انخفاض الطلب على الغاز بالفعل فى عام 2023.

وتبعت هذه الحزمة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على 5.5 مليار يورو لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والعمل المناخي، بما فى ذلك طاقة الرياح الجديدة فى دول البلطيق، وتحديث شبكات النقل فى بولندا وإسبانيا.

وبالإضافة إلى زيادة حجم إقراض الطاقة ستصبح قروض بنك الاستثمار الأوروبى لقطاع الطاقة أكثر جاذبية، وسيصل سقف التمويل المشترك إلى 75% للمشاريع المساهمة فى أهداف "REPowerEU"، ارتفاعًا من حد 50% النموذجى لبنك الاستثمار الأوروبى لكل مشروع.

واعتمدت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى خارطة طريق بنك المناخ لتنفيذ أجندتها الطموحة بمبلغ تريليون يورو من استثمارات العمل المناخى والاستدامة البيئية حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50% من تمويله للعمل المناخى والاستدامة البيئية بحلول عام 2025 كجزء من خارطة الطريق، وتمت مواءمة جميع عمليات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى الجديدة مع أهداف ومبادئ اتفاقية باريس منذ بداية عام 2021.