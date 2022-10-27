العالم اليوم - محمد بن راشد: مصر والإمارات قلب واحد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:21 صباحاً - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات ومصر تبدآن 50 عاماً جديدة من العلاقات القوية والعمل المشترك بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال: "تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية 50 عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله. مصر والإمارات قلب واحد".

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مدار 3 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب عدد كبير من رواد الثقافة والإعلام من البلدين.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر تأسست على قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة كافة الشعوب العربية انطلاقاً من حرص الدولتين على تقديم نموذج متميز لما يجب أن تكون عليه الروابط العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تحظى بها الإمارات ومصر، لافتاً إلى أن البلدين تتطلعان إلى المستقبل بفكر منفتح وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي في كافة المجالات لاسيما تلك التي تمس حياة الشعوب.

المنتدى الاقتصادي

وتضمن اليوم الأول من الاحتفال الذي يعقد تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" مجموعة واسعة من الفعاليات الاقتصادية التي تغطي العديد من المحاور المهمة في سبيل استكشاف المزيد من فرص التعاون وبحث سبل تعزيز التكامل وفق رؤية جديدة تراعي المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وتلبي متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الصدد شهد المنتدى الاقتصادي الذي عقد اليوم أكثر من 10 جلسات رئيسة شارك فيها مجموعة كبيرة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، علاوة على مشاركة مكثفة من كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين وعدد كبير من الخبراء والمختصين في الشؤون الاستثمارية والتجارية والمصرفية.

وفي جلسة بعنوان "مصر المستقبل... استعدادات لمؤتمر المناخ (COP27) "، ركز المنتدى على استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر المناخي الأكبر في العالم وبحث فرص الاستفادة من انعقاد المؤتمر في مصر والإمارات على التوالي.

واستعرض المنتدى الاقتصادي مسيرة التعاون في القطاع المصرفي بين البلدين، كما سلط الضوء على مجموعة من الشركات الإماراتية النشطة في مصر، علاوة على الشركات المصرية التي انطلقت من الإمارات.

وركز المنتدى في جلسة بعنوان "لماذا الإمارات ومصر أفضل البيئات الاستثمارية في المنطقة؟"، والتي تناولت جهود مجلس الأعمال الإماراتي المصري وإنجازاته منذ أن تأسس في العام 2020 بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، تلتها جلسة "نجاحات مصرية في الإمارات" التي تحدثت عن أبرز قصص نجاح الشركات المصرية الواعدة التي تأسست في الإمارات وكيف استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة.

واستعرض المنتدى الاقتصادي ضمن جلسة "قصة اتصالات مصر... 15 عاماً من التواصل"، مسيرة المجموعة في السوق المصري، وقدرتها على الإسهام في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر. وجرى عرض أبرز وأهم الفرص الاستثمارية في مصر ومدى تميز وتنافسية بيئة الأعمال من خلال جلسة "عرض الفرص الاستثمارية بمصر"

وسلط المنتدى عبر جلسة "التبادل الحكومي المعرفي بين مصر والإمارات... تقارب لبناء المستقبل" الضوء على ملف التعاون الحكومي بين الإمارات ومصر، ومستهدفاته في نقل الأداء الحكومي لمستويات أفضل، في حين استعرضت جلسة "مصر مركز لوجستي" جهود الدولة المصرية في سبيل تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي والنهري لتلبية متطلبات العملية التنموية ومواصلة تطوير البنية التحتية اللوجستية.

وفي جلسة بعنوان: "السخنة من أهم الاستثمارات الاستراتيجية على البحر الأحمر" استعرضت "موانئ دبي العالمية"، المؤشرات الإيجابية التي تعكس أهمية ميناء السخنة وقدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي كونه أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.