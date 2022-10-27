سوناك يخطط للانتقال إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني بـ 10 داونينج ستريت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - يخطط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعائلته للانتقال إلى الشقة الواقعة فوق مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت – وهو ما يمثل تغييراً في التقاليد التي وضعها رؤساء وزراء سابقون الذين كانوا يسكنون في 11 داوننج ستريت، والتي تعد أكبر مساحة.

وستكون الخطوة التي يعتزم سوناك اتخاذها، والعودة للشقة التي كان يسكنها أيام خدمته كوزير للخزانة في عهد بوريس جونسون، تغييراً في العرف الذي بدأ مع توني بلير، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

ورقم 10 يعد المقر الرسمي لرئيس الوزراء، بينما رقم 11 داونينج ستريت هو المقر الرسمي لوزير الخزانة، لكن منذ عام 1997، اختار رؤساء الوزراء العيش في رقم 11، وهو أكثر اتساعًا بأربع غرف نوم.

وكان أول من انتقل للعيش في 11 داوننج ستريت هو توني بلير في عام 1997 عندما كان أول رئيس وزراء تابع لحزب العمال منذ فترة طويلة.

وبما أن بلير كان لديه ثلاثة أطفال ولم يكن لوزير الخزانة جوردون براون في ذلك الوقت أطفال، فقد قاموا بالتبادل حتى تتمكن الأسرة من الحصول على الشقة الأكبر في 11 داوننج ستريت.

وأكدت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني أن سوناك وزوجته أكشاتا مورثي وابنتيهما كريشنا وأنوشكا "سينتقلون إلى الشقة رقم 10، حيث كانوا يعيشون" عندما خدم كوزير خزانة، وعندما سُئلت عن سبب وجود عائلة سوناك في رقم 10 وليس رقم 11، قالت: "لقد كانوا سعداء للغاية هناك".