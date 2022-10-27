القنابل القذرة.. إرهاب قد ينقل صراع روسيا وأوكرانيا إلى مراحل أكثر خطورة

جدة - نرمين السيد - وتنتج المخلفات المشعة عن عمليات إحراق قضبان الوقود النووى فى مفاعلات الكهرباء النووية التى تعد محطة زابوريجيا الأوكرانية إحداها تحت سيطرة القوات الروسية، فيما لا تزال ثلاثة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

ويقول الخبراء إن الانفجارات الناجمة عن عبوات تحوى تلك النفايات المشعة وإن كانت لا تحدث دمارا ماديا بالمعنى التقليدى، إلا أنها تتسبب فى إحداث دوائر من التلوث الاشعاعى العابر للحدود قد تصل أقطارها إلى مئات الكيلومترات وقد تمتد إلى دول مجاورة لـ روسيا وأوكرانيا وقد ينجم عنها فى حالات التفجير الشديد سحب من الغبار الذرى الذى يقضى على أوجه الحياة البشرية والحيوانية والنباتية ويلوث مصادر المياه العذبة وما بها من كائنات بحرية.

وعلى مدى اليومين الماضين، تحدث وزير الدفاع الروسى – بحسب الأسوشيتد برس - مع نظرائه فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ناقلا لهم ما فى رأس قيادة بلاده من انشغالات بشأن الاستفزازات الأوكرانية واحتمالات تطورها إلى اسخدام (كييف) للقنابل القذرة لإحداث تلوث إشعاعى.

وقالت الاسوشيتد برس إن الوزير الروسى قد أطلعهم على ما لدى موسكو من معلومات حول النوايات الأوكرانية وما تقوم به من تحضيرات لاستخدام القنابل القذرة بحسب زعمه.

وكشفت اسوشيتد برس عن أن ما نقله وزير الدفاع الروسى لوزراء الدفاع الغربيين لم يلق قبولا لدى نظرائه الفرنسى والبريطانى والأمريكى، أما الأتراك فقد فضلوا الاستماع "بلا تعليق" فى حين رأت أوكرانيا أن روسيا قد تكون هى من يخطط لتنفيذ ضربة إشغاعية بالقنابل القذره والصاق التهمة بأوكرانيا.

أما فى العاصمة البليجية (بروكسل)، فقد اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى – ناتو – ينس ستولتنبيرج أن ما صدر عن موسكو بشأن "القنابل القذرة" لا يستند إلى أية ادلة تدعمه، وأنه لذلك يتعامل حلف شمال الأطلنطى مع الطرح الروسى على أنه "زعم سخيف" ترفضه الدول الأعضاء فى الحلف ويعتبرون كذلك المزاعم الروسية محض افتراءات ويحذرون موسكو من عواقب استخدامها لتزييف الحقائق واختلاق مبررات للتصعيد.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم - "إن الحلف ودوله الثلاثين لن تخيفهم أو تردعهم تلك المزاعم الروسية لوقف ما يقدمونه من دعم لأوكرانيا وحقها فى الدفاع عن نفسها.. مهما كلفنا الأمر".

وفى المقابل، قال ديمترى بسيكوف الناطق باسم الكرملين، "إن موسكو لديها معلومات كاملة عما يجرى التحضير له فى أوكرانيا الآن لشن هجوم إرهابى إشعاعى، وذلك فى إشارة إلى ما يعرف بالقنبلة القذرة، وتعهد بيسكوف قائلا "سنواصل بكل طاقتنا العمل على إطلاع المجتمع الدولى بما لدينا من معلومات حول ما يجرى التحضير له فى أوكرانيا، آملين أن يجد ما نقوله أذنا صاغية وتحركا مضادا لمنع أى تصرف غير مسئول قد يقدم عليه نظام كييف".

فى كييف، ذكرت مؤسسة (انيجيرو اتوم) الأوكرانية - وهى هيئة المسؤولة إدارة المفاعل النووى الأوكراني- إن القوات الروسية تقوم حاليا بنشاط سرى فس مفاعل زابوريجيا الأوكرانس الذس يعد أكبر منشأة لإنتاج الكهرباء فى أوروبا وأنها أحاطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية علما بذلك.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية عن مصادر فى (انيجيرو اتوم) قولهم "إن الأنشطة الروسية قد تكشف كذب المزاعم الروسية التى تقول إن الجيش الأوكرانى يحضر لعمل استفزازى باستخدام مواد ملوثة إشعاعيا وأن أوكرانيا ترفض تلك المزاعم الروسية وتعتبرها مناورة من الكريملين لصرف الانتباه عن ما تجهز له روسيا الآن لتفجير "قنبلة قذرة" من خلال أجسام متفجرة ينتج عن انفجارها مخلفات ملوثة إشعاعيا بهدف بث الرعب.

وزعم مسئولون فى الهيئة النووية الأوكرانية "انيجيرو اتوم" - التى تعد الجهاز التابع للحكومة الأوكرانية والمعنى بإدارة محطات الكهرباء النووية الأربعة فى أوكرانيا - أن القوات الروسية أقامت منشأة سرية ملحقة بمفاعل زابروريجيا ومنعت العاملين الأوكرانيين فى المفاعل من دخول المنشأة الجديدة وكذلك منعت مراقبى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ارتياده بدون تصريح مسبق للوقوف على حقيقة ما يدور فيه، وهو ما تم إعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية به فى مذكرة رسمية لتحذيرها من عواقب ما يجرى داخل المفاعل.

واعتبرت "انيجيرو اتوم" أن ما يجرى فى محيط مفاعل زابوريجيا يشى بقيام العسكريين الروس بالتحضير لعمل إرهابى باستخدام مواد نووية ونفايات مشعة عادة يتم تخزينها كنتاج لعمل المفاعل، وكشفت "انيجيرو اتوم" فى بيانها الذى صدر مساء أمس الثلاثاء - عن عدد حاويات تخزين النفايات النووية المشعة.

وقالت 174 حاوية موجودة فى مركز تخزين الوقود المستنفذ فى مفاعل زابوريجيا، واستطردت أن كل حاوية صغيرة يوجد بها 24 عبوة من الوقود النووى المتسنفذ، وأنه إذا تم استخدام وسائط تفجير لتلك الحاويات الصغيرة فإن الأمر سيتحول إلى كارثة إشعاعية تغطى مئات الكيلومترات المربعة من منطقة التفجير وربما تطال مناطق خارج اوكرانيا فى دول جوارها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه الضربات الروسية للعمق الأوكرانى مع التركيز على استهداف منشئات البنية التحتية والأهداف الاستراتيجية الأوكرانية، وقالت رئاسة الاركان العامة للجيش الأوكرانى - فى بيان صدر عنها اليوم - إن 40 تجمعا قرويا فى كافة أنحاء أوكرانيا قد طالتها أعمال الإغارة الروسية على مدار ساعات يوم أمس، وهو ما أودى بحياة شخصين على الاقل وإصابة العشرات.

وأضافت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ ونفذت 30 طلعة إغارة جوية على المناطق المدنية، فضلا عن أكثر من مائة قذيفة للمدفعية الصاروخية الروسية صبت حممها فوق أهداف حيوية فس العمق الأوكرانى.

ووصف بيان رئاسة الأركان الأوكرانية الغارات الروسية بأنها "إرهاب مستدام" نقل حياة الأوكرانيين كل مساء إلى المخابئ التى صارت مكانهم المألوف.

وذكر تقرير لموفد وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن تصاعد الهجمات الروسية عبر الوسائل الجوية ونظم الايصال النيرانى غير الأرضية بالمدفعية الصاروخية وغيرها إنما يعكس عمق الانتكاسات العملياتيه التى تمنى بها القوات الروسية على الأرض فى ساحات المواجهة فى أوكرانيا التى تصاعدت نبراتها التحذيرية من إقدام القوات الروسية على استخدام "القنبلة القذرة" بما تحدثه انفجراتها من نشر التلوث الإشعاعى فى نطاقات واسعة داخل العمق الأوكرانى، وما يشكله ذلك من إرهاب قد تتجاوز تأثيرته تلك التى عادة من تنجم عن استخدام الأسلحة النووية.

يأتى ذلك فى وقت شهد فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تدريبات لقوات الدفاع النووى الاستراتيجى على أعمال الإطلاق المتعددة باستخدام مختلف المنصات الخاصة بالمقذوفات الباليستية (أرض – أرض) ومقذوفات الكروز الصاروخية.. وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو للرئيس الروسى إن التدريب يهدف إلى محاكاة شن ضربة نووية شاملة ردا على ضربة نووية معادية (افتراضية) تعرضت لها روسيا.

فيما اعتبرت الدوائر الغربية أن التدريبات النووية الروسية ووصف وزير الدفاع الروسى للغرض منها بحسب ما تمت الإشارة إليه يعد استعراضا للقوة من جانب موسكو وتلويحا بالقدرة النووية فى مواجهة (واشنطن) التى أكدت إدارة بايدن أنها تلقت إخطارا مسبقا من (موسكو) بشأن التدريبات النووية باعتبارها تدريبات روتينية سنوية.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو نظرائه فى (بكين) و(نيودلهى) بأوجه القلق التى تتملك موسكو حول ما أسماه "الاستفزازات الأوكرانية الممكنة بما فى ذلك استخدام كييف للقنابل القذرة".