برلمانى روسى: موسكو سترد بشكل مناسب على نشر قواعد الناتو فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وقال فيبورنى - فى تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستى": "يجب اعتبار ذلك إشارة من قيادة الحلف والولايات المتحدة للعالم بأسره إلى أن الحلف قادر على التوسع واستعراض القدرة على العمل والتأكيد على نفوذه".. مضيفا: "أن نشاط حلف "الناتو" المعادى لـ روسيا بالقرب من الحدود الروسية يؤثر على المنظومة الأمنية العالمية وينتهك الاتفاق الأساسى لروسيا والجلف الموقع فى 1997، والذى يتضمن قيودا على نشر قواته فى وسط وشرق أوروبا".

وأكد أن الحلف ينتهك الأعراف الدولية من خلال خلق توترات إضافية وزعزعة الاستقرار فى العالم، مشيرا إلى أن بلاده سترد بشكل مناسب على كل الخطوات العدوانية من قبل "الناتو"، موضحا أن هذا الرد سيكون مرتبطا بتعزيز القدرات العسكرية فى منطقة البلطيق.

وتابع: "لا أشك فى أن روسيا ستضمن مصالحها وستكون مستعدة لتصعيد الأزمة على خلفية النوايا التى تبديها فنلندا"، منوها بوجود إمكانية للتسوية المعقولة مع هلسنكى.

وكانت وسائل إعلام فنلندية أكدت فى وقت سابق من أمس الأربعاء، أن مشروع قانون انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى لا يتضمن أى قيود على نشر قواعد عسكرية وقوات من بلدان الحلف أو نشر أسلحة نووية فى الأراضى الفنلندية.