مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على ميناء الضبعة

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الأمن، فى بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، أمس الأربعاء، أن أعضاءه يدينون بشدة هجمات طائرات مسيرة إرهابية لميليشيات الحوثى استهدفت ميناء الضبة النفطى فى 21 أكتوبر الجارى، ما يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن.

وأضاف البيان أن هجوم الحوثيين يعتبر تهديدا للأمن البحرى بما فى ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها بموجب القانون الدولى.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن أى تصعيد لن يؤدى إلا لتفاقم معاناة الشعب اليمنى، داعين جماعة الحوثى إلى الوقف الفورى لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولى، وإعطاء الأولوية للشعب اليمنى والمشاركة بشكل بناء فى جهود تجديد الهدنة.

وجدد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج فى جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.