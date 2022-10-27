دبلوماسيون أجانب يطلعون على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فى بيان صحفى أنه تم عقد اجتماع ضم 17 ممثلا وسفيرًا لدول أجنبية، عقد فى مقر مُحافظة "نابلس" بالتعاون مع الوزارة، وجرى تنظيم زيارة لمدخل "دير شرف" غرب نابلس، والبلدة القديمة بنابلس، وحاجز بيت فوريك شرق المدينة، وهى ضمن مناطق كثيرة بالمحافظة تتعرض لعدوان الاحتلال.

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