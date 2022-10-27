مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى ونظيره الكندى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صاد عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الخميس، أن أوستن أكد لنظيرته الكندية أهمية الشراكة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا، معربا عن دعمه لمجمل الأنشطة الدفاعية بين واشنطن وأوتاوا والتعاون الدفاعى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق فيما بينهما فى عدد من القضايا الثنائية والدولية، ومن بينها المسائل الأمنية فى نصف الكرة الغربى.
ونوه إلى أن الحوار بين أوستن وأناند سيشكل جدول أعمال القضايا التى ستناقشها اجتماعات المجلس الدفاعى المشترك التى تستضيفها العاصمة الكندية أوتاوا، خلال الأسبوع الجارى.
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