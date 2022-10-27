العالم اليوم - كلوب يعلق على "الهدف الاستثنائي".. وسبب تغيير طريقة اللعب

انتم الان تتابعون خبر كلوب يعلق على "الهدف الاستثنائي".. وسبب تغيير طريقة اللعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:22 صباحاً - قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مساء الأربعاء، إن فريقه تعين عليه المعاناة ضد أياكس خاصة أنه كان يخوض مباراة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مضيفه أياكس في ملعب يوهان كرويف آرينا بثلاثية دون رد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث كلوب لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "مررنا بنصف ساعة وواجهنا ضغطا كبيرا ودافعنا بقوة".

وأوضح: "لكن هذا لا بأس به فهذه مباراة خارج ملعبنا في دوري أبطال أوروبا وسجلنا هدفا كان استثنائيا – الهدف الذي سجله محمد صلاح - وبعد ذلك سيطرنا على المباراة وتحكمنا في كل شيء".

وعن داروين نونيز قال المدرب الألماني: "نونيز قدم مباراة جيدة ولعب بكل قوة وأعتقد أننا أخرجنا مبكرا للاستبدال كذلك".

تغيير طريقة اللعب

أما عن تغيير طريقة اللعب لـ4-4-2 قال المدرب الألماني: "تعين علينا تغيير الطريقة، شعرنا أن هذا الأمر مناسب بدلا من اللعب بطريقة 4-3-3، لم نرغب بتواجد نونيز في الجناح لذا لعبنا بشكل مختلف".

وعن التأهل لدور الـ16 أتم كلوب حديثه: "هذا أمر ضخم للنادي ولنا، يساهم في زيادة دوافعنا بالطبع".