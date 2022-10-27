قلق بـ المملكة المتحدة بسبب الحالة الأمنية فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى، فى جلسة مجلس الأمن حول منطقة البحيرات العظمى، إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الحالة الأمنية فى منطقة البحيرات العظمى، فى الكونغو؛ لا سيما تجدد أعمال العنف من قبل حركة 23 مارس الأسبوع الماضى.





ودعا كاريوكى إلى الوقف الفورى للعنف وانسحاب حركة 23 مارس من مواقعها الحالية وحث جميع الأطراف على احترام السيادة الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأراضى -وفق بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الأربعاء.

ودعت المملكة المتحدة دول المنطقة إلى مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لإحلال سلام دائم فى البلاد.

وأكد أن الجهود السياسية والدبلوماسية يجب أن تكون لها الأسبقية على الحل العسكرى ويجب أن يكون للاعتبارات الإنسانية أولوية متساوية.

وأضاف أنه لن يؤدى العمل العسكرى وحده إلى إحلال السلام فى منطقة البحيرات العظمى؛ لذلك تشجع المملكة على استئناف عمليتى نيروبى ولواندا، ويجب على الأمم المتحدة أن تدعم بنشاط هذه الجهود وتضمن التنسيق مع الجهود الحالية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح كاريوكى أن أى عمل عسكرى فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب التخطيط الدقيق والتنسيق مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالقانون الدولى وخطة خروج واضحة. ويجب أن تشارك قوة شرق أفريقيا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل جوهرى مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الجمهورية بشأن نزع الصراع بين القوات لضمان حماية المدنيين فى المقام الأول، معربا عن ثقته بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة هوانج شيا سيدعم هذا التنسيق.

وشدد السفير البريطانى، على أن المملكة المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة الإنسانية فى منطقة البحيرات العظمى حيث تعانى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أكبر حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائى فى العالم حيث يعانى 26 مليون شخص من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائى. وإن الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الإغاثة محدود للغاية والتنسيق بين العمليات العسكرية والإنسانية أمر حيوى وندعو جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وحث فى نهاية البيان دول المنطقة إلى تكثيف الجهود لتحسين تعاونها الإقليمى والتصدى للتحديات الأمنية المشتركة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحسين وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف.