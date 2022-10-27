سوناك يخطط للانتقال للعيش فى المقر الأصلى لرئيس الوزراء البريطانى

جدة - نرمين السيد - يخطط رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك وعائلته للانتقال إلى الشقة الواقعة فوق مقر رئيس الوزراء فى 10 داونينج ستريت – وهو ما يمثل تغييراً فى التقاليد التى وضعها رؤساء وزراء سابقون الذين كانوا يسكنون فى 11 داوننج ستريت، والتى تعد أكبر مساحة.





وستكون الخطوة التى يعتزم سوناك اتخاذها والعودة للشقة التى كان يسكنها أيام خدمته كوزير للخزانة فى عهد بوريس جونسون تغييراً فى العرف الذى بدأ مع تونى بلير، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

ورقم 10 يعد المقر الرسمى لرئيس الوزراء بينما رقم 11 داونينج ستريت هو المقر الرسمى لوزير الخزانة لكن منذ عام 1997، اختار رؤساء الوزراء العيش فى رقم 11، وهو أكثر اتساعًا بأربع غرف نوم.

وكان أول من انتقل للعيش فى 11 داوننج ستريت هو تونى بلير فى عام 1997 عندما كان أول رئيس وزراء تابع لحزب العمال منذ فترة طويلة.

وبما أن بلير كان لديه ثلاثة أطفال ولم يكن لوزير الخزانة جوردون براون فى ذلك الوقت أطفال، فقد قاموا بالتبادل حتى تتمكن الأسرة من الحصول على الشقة الأكبر فى 11 داوننج ستريت.

وأكدت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطانى أن سوناك وزوجته أكشاتا مورثى وابنتيهما كريشنا وأنوشكا "سينتقلون إلى الشقة رقم 10، حيث كانوا يعيشون" عندما خدم كوزير خزانة، وعندما سُئلت عن سبب وجود عائلة سوناك فى رقم 10 وليس رقم 11، قالت: "لقد كانوا سعداء للغاية هناك".