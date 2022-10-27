الوسيط الأمريكى يصل بيروت لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - بدأ الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين زيارة رسمية للعاصمة بيروت اليوم يلتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين تمهيدا للتوقيع رسميًا على الاتفاق الذى تم التوصيل إليه فى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وأممية.





ويبدأ هوكشتين نشاطه غدًا الخميس بلقاء مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، ويقوم بعرض النسخة النهاية للاتفاق على رئيس الجمهورية، ثم يلقى هوكشتين بيانًا رسميًا من قصر الرئاسة ببعبدا.

ويتوجه الوسيط الأمريكى أموس هوكشتين إلى مقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى للقاء رئيس المجلس نبيه برى، ثم يلتقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يتوجه هوكشتين إلى الناقورة "جنوبى لبنان" مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" حيث يتم تسليم الرسالة اللبنانية الرسمية بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية برعاية أممية.

كما يعقد الرئيس عون اجتماعًا مع الوفد الذى سيسلم الرسالة اللبنانية الرسمية، فى حين لم يعلن لبنان رسميًا عن الوفد المشكل لهذه المهمة.

ومن المفترض أن ترسل إسرائيل وفدًا يمثلها فى لقاء الناقورة لتوقيع نسخة مماثلة برعاية أممية، على أن يتم إيداع النسختين الموقعتين بالأمم المتحدة.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام اللبنانية حول الاتفاق، فإنه ينص على أحقية إسرائيل فى حقل كاريش بالكامل باعتباره فى المياه الإسرائيلية الخالصة، وأحقية لبنان فى الغالبية العظمة من حقل قانا المحتمل.