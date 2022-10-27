العالم اليوم - "رئيس تويتر".. ماسك يغير تعريفه وينشر "أغرب فيديو"

انتم الان تتابعون خبر "رئيس تويتر".. ماسك يغير تعريفه وينشر "أغرب فيديو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:22 صباحاً - نشر الملياردير إيلون ماسك مقطع فيديو، الأربعاء، يظهره وهو يدخل مقر شركة "تويتر" في سان فرنسيسكو، كما غيّر التعريف عن نفسه على حسابه في الموقع إلى "رئيس تويتر"، قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام صفقة شرائه للشركة.

أما الغريب في الفيديو، فهو أن ماسك كان يمسك في يديه حوض غسيل.

ولم يتضح ما إذا كان ماسك قد التقى أي شخص داخل المقر، لكن من المفترض أنه يعمل حاليا مع الشركة لاستكمال عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي قام بتوقيعه مع "تويتر".

وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء "تويتر"، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع "تويتر" لرفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

وأفادت تقارير أن ماسك كان يجمع التمويل اللازم للصفقة، منذ جمدت المحكمة القضية مؤقتا في 6 أكتوبر.

وقال ماسك في يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه "تعرض للتضليل" من قبل "تويتر"، بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعى "تويتر" بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق لمجرد أنه بدل رأيه.

وأشار ماسك خلال آخر إعلان عن أرباح "تسلا"، إلى أنه "متحمس بشأن الوضع المتعلق بتويتر".

وأضاف: "أعتقد أنه من الأصول التي ظلت نوعا ما ضعيفة لفترة طويلة لكن لديها إمكانات رائعة، رغم أنني ومستثمرين آخرين ندفع بشكل واضح أكثر مما ينبغي مقابل تويتر حاليا".