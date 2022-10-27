العالم اليوم - الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، ليل الأربعاء، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن الواقعة، كما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق .. في رعاية الله وحفظة