العالم اليوم - بالتخصص.. بايرن ميونيخ يزيد أوجاع برشلونة

انتم الان تتابعون خبر بالتخصص.. بايرن ميونيخ يزيد أوجاع برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - منحت أهداف ساديو ماني وإيريك مكسيم تشوبو موتينغ وبنجامين بافارد الفوز لبايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-صفر على مضيفه برشلونة الإسباني، الذي ودع بالفعل دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

ويتصدر بايرن المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متقدما بـ5 نقاط على إنتر ميلان الإيطالي الذي بلغ أيضا مرحلة خروج المغلوب، بعد فوزه 4-صفر على فيكتوريا بلزن التشيكي في وقت سابق، وهي النتيجة التي أطاحت برشلونة من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

ومع عدم أهمية النتيجة بالنسبة لبرشلونة، لم يستغرق بايرن وقتا طويلا ليفتتح التسجيل عبر ماني بعد 10 دقائق على بداية اللقاء، بعد تلقيه تمريرة طويلة رائعة من سيرج غنابري.

وتفوق ساني على المدافع الإسباني هيكتور بيليرين في سباق لمسافة 50 مترا، وسجل بطريقة رائعة.

وضاعف بايرن تقدمه بطريقة مماثلة بعد 21 دقيقة، في ظل حالة عدم يقظة وتمركز سيء من دفاع برشلونة.

ومرر جوشوا كيميش إلى غنابري الذي أرسل الكرة من على حافة منطقة الجزاء لتشوبو موتينغ، ليسجل هدفه السادس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقلل بايرن من ضغطه بعد الاستراحة، لكن كان هناك متسع من الوقت لبافارد للتسجيل في آخر هجمة بالمباراة من تسديدة قريبة إثر ركلة ركنية.