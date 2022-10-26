العالم اليوم - دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحجز تذكرة دور الـ16

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:22 مساءً - بلغ ليفربول الإنجليزي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر، الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونيز (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف. وكان ليفربول بحاجة إلى التعادل فقط لحجز بطاقته إلى ثمن النهائي لكنه حقق الفوز الرابع تواليا، معززا وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي، الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-صفر.

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