المغرب: تفكيك شبكة إجرامية تنشط فى مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته سلطات الأمن المغربى، اليوم الأربعاء "أن العمليات التى جرت أسفرت عن ضبط "23" شخصا من بينهم مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه فى تورطهم فى الوساطة فى جلب الراغبين فى الهجرة غير المشروعة وتنظيمها عبر المسالك البحرية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل اللوجستيكية المستعملة فى تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية".

واضاف البيان: "أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط وسائل لوجيستيكية كبيرة، تتمثل فى 125 محركا بحريا وثمانية زوارق مطاطية ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية عبارة عن أجهزة تحديد المواقع GPS، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وحاويات للبنزين، فضلا عن ضبط 66 صفيحة من مخدر الحشيش ودراجتين مائيتين وقاربين ترفيهيين وعشر سيارات تحمل بعضها لوحات ترقيم مزورة، والتى يشتبه فى استخدامها فى هذه الأنشطة الإجرامية".

وتابع: "تم العثور على ورشة لتصنيع القوارب المطاطية المستعملة فى عمليات تهريب البشر وتهجير الأشخاص" مشيرا إلى أنه تم وضع المتورطين تحت الحرراسة لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى تحت اشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع المتورطين فى هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.