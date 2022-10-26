موسكو: القوات الروسية تدمر مركز اتصالات تابع للجيش الأوكرانى فى خاركوف



جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيجور كوناشينكوف -فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد تم تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة بريكولوتنوى فى مقاطعة خاركوف". وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من تدمير منشأة لتخزين النفط كانت توفر وقود الديزل للقوات المسلحة الأوكرانية فى دونباس. يُِشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية جديدة فى إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوى والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة". وقال حرس الحدود الأوكرانى، فى وقت سابق، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسى من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

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