بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الأوضاع فى منطقة البحيرات العظمى

جدة - نرمين السيد - أعرب نائب السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى، اليوم الأربعاء عن قلق المملكة المتحدة العميق إزاء الحالة الأمنية فى منطقة البحيرات العظمى الأفريقية عقب تجدد أعمال العنف من قبل حركة 23 مارس الأسبوع الماضى.





ودعا كاريوكى خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحسب ما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إلى الوقف الفورى للعنف وانسحاب حركة 23 مارس من مواقعها الحالية، مطالبا جميع الأطراف احترام السيادة الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأراضى.

وقال إن "الجهود السياسية والدبلوماسية يجب أن تكون لها الأسبقية على الحل العسكرى، كما يجب أن يكون للاعتبارات الإنسانية أولوية متساوية، فلن يؤدى العمل العسكرى وحده إلى إحلال السلام فى منطقة البحيرات العظمى".

وأشار إلى أن أى عمل عسكرى فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب التخطيط الدقيق والتنسيق مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالقانون الدولى وخطة خروج واضحة.

وأكد ضرورة التعاون بين قوات شرق إفريقيا والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل جوهرى مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن نزع الصراع بين القوات لضمان حماية المدنيين.

وحث نائب السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة دول المنطقة إلى مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومونوسكو لإحلال سلام دائم فى البلاد، نظرا لمعاناة نحو 26 مليون شخص من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.