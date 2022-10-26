رئيس النواب العراقى يحدد يوم غد موعدا للتصويت على الوزراء الجدد

جدة - نرمين السيد - حدد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، يوم غدٍ الخميس، موعدا للتصويت على المنهاج الوزارى والتشكيل الوزارى المقدم من رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى.





وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء فى رد للحلبوسى على طلب السودانى، بتحديد جلسة ظهر غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزارى والكابينة الوزارية مع تشكيل لجنة حسب المادة 49 ثانيا من النظام الداخلى لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزارى وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت.

وكان رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، قد قدم فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، طلبا إلى مجلس النواب العراقى لتحديد موعد التصويت على التشكيل الوزارى.

وأكد السودانى - فى الطلب الموجه إلى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، استعداده لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة، مطالبا البرلمان العراقى بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض أسماء المرشحين للوزارات على أعضاء البرلمان بغرض التصويت على منح الثقة، لافتا إلى أنه أرفق مع الطلب المنهاج الوزارى وقائمة بأسماء المرشحين وسيرهم الذاتية.