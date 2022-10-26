العالم اليوم - توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

انتم الان تتابعون خبر توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - خلال أكتوبر من العام الماضي، كان قطاع التكنولوجيا يعيش حالة انتعاش لافتة جراء فترة الإغلاق التي عاشها العالم بسبب فيروس كورونا، لكن الأفق يبدو مختلفا اليوم.

وتوقع موقع صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية انخفاض أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة بنسبة 5 في المئة، مرجعا ذلك إلى تخوف المستهلكين والشركات على حد سواء من التضخم ومن ركود وشيك.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، بشكل عام، انخفاضا في الأرباح بنسبة 5 في المئة تقريبًا، لاسيما صناعة أشباه الموصلات، إذ من المرجح أن تنخفض مداخيل صانعي الرقائق بأكثر من 15 في المئة.

كما يقول خبراء إن أرباح شركات الإعلانات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ستنخفض بأكثر من 20 في المئة.

وينتظر أن يتباطأ نمو إيرادات أكبر 5 شركات تكنولوجيا أميركية، وهي ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، المهندس عمر سامي، في حديثه لـ"دوت الخليج"، إن شركات التكنولوجيا شهدت "عصرا ذهبيا" خلال فترة كورونا، لأن العالم بأكمله كان يقضي يومه أمام الشاشات الإلكترونية.

وأضاف: "الآن وقد انتهى فيروس كورونا، فإن العالم يشهد تحولا حادا في الأسواق بسبب التضخم، الذي نشهده منذ بداية العام الجاري".